Главу района Красноярского края заподозрили в получении взятки скидкой на снегоход

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении главы Ачинского района Красноярского края Петра Хохлова, который, по предварительным данным, устроил местного жителя на руководящий пост в муниципальной организации за скидку на снегоход. Чиновник задержан.

Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – «получение взятки в крупном размере» возбуждено по материалам УФСБ по Красноярскому краю и региональной прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве 11 января.

По данным СУ СКР по региону, с октября 2020 года по январь 2021 года Хохлов, на тот момент занимавший пост главы Ачинска, получил от местного жителя взятку за назначение последнего гендиректором МУП «Ачинский транспорт».

Незаконное вознаграждение заключалось в скидке на покупку снегохода от подконтрольной жителю организации – вместо 1,2 млн руб. чиновник приобрёл транспортное средство за 770 тыс. руб. По сниженной цене он получил также экипировку для катания стоимостью около 62 тыс. руб.

За эту взятку чиновник также допустил попустительство назначенного гендиректора по службе, создав, по данным региональной прокуратуры, «благоприятные условия для использования предприятия в личных и коммерческих целях».

Напомним, что в конце декабря в Красноярском крае было заведено очередное уголовное дело, касающееся подготовки к «Универсиаде-2019».