«Пора поставить на место»: сибирский депутат раскритиковал Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы от КПРФ, представляющий Омскую и Тюменскую области и входящий в комитет по обороне в российском парламенте, генерал Виктор Соболев раскритиковал бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина за резкие высказывания в адрес российского военного руководства.

С критикой предпринимателя депутат выступил в интервью «Национальной службе новостей».

По мнению коммуниста, критика российского военного командования со стороны Пригожина неуместна, поскольку само существование частной компании последнего «незаконно и зависит от решений руководства страны».

«Как военный человек я считаю, что, когда идёт спецоперация, критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными – у него частная военная компания, а это незаконно», — высказал свое мнение Виктор Соболев в интервью изданию, отметив, что, на его взгляд, ЧВК «Вагнер» играет в спецоперации на Украине не самую значительную роль, и объединение давно пора «поставить на место».

Депутат отметил, что критика военного руководства страны может привести к перестановкам в Миноброны РФ, однако неизвестно, приведёт ли это к улучшениям.

Евгений Пригожин, в свою очередь, ответил на высказывание. В своём комментарии тому же изданию он заявил, что ЧВК «Вагнер» играет одну из решающих ролей в зоне проведения спецоперации. Бизнесмен подчеркнул, что генерал выразил лишь собственное мнение, а не позицию комитета Госдумы по обороне. При этом он согласился, что формулировки его бойцов в адрес руководства Генштаба должны быть «более корректными».

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, где бойцы ЧВК «Вагнер» нецензурно высказываются в адрес руководства Минобороны России. Они, в частности, жаловались на недостаток артиллерийских боеприпасов. По неофициальным данным, Пригожин пообещал эту проблему решить.

Напомним, что в начале января сенатор от Красноярского края Андрей Клишас предложил покинуть органы власти политикам, призывающим к нарушению Конституции РФ.