Компания «Аэрофлот» направила своим сотрудникам предупреждения о сокращении должности авиационного техника. Всего уволены могут быть несколько сотен работников.

Информация о масштабных сокращениях в компании «Аэрофлот» появилась в телеграм-каналах сразу после новогодних праздников. Так, телеграм-канал «Кухня Аэрофлота» сообщил о возможном сокращении до 400 авиационных техников. Работники авиакомпании опубликовали документальное подтверждение — предупреждение об увольнении от департамента управления персоналом (есть в распоряжении редакции).

В разосланных авиакомпанией письмах говорится о том, что трудовой договор с работниками будет расторгнут по истечении 2-х месяцев после предупреждения «в связи с исключением из штатного расписания должности авиационного техника по планеру и двигателям 6 разряда службы периодического технического обслуживания воздушных судов департамента по техническому обслуживанию ВС».

Кроме того, «Аэрофлот» обязуется предоставить сокращенным сотрудникам другую вакантную должность в компании. В частности, пользователи телеграм-канала «Кухня Аэрофлота» называют такие предлагаемые авиатехникам вакансии, как смотритель бизнес-зала, агент по работе с пассажирами, авиамеханик и санитарка.

В качестве возможной причины сокращения называется передача функций по периодическому техобслуживанию воздушных судов на аутсорсинг от «Аэрофлота» другой компании.

«Континент Сибирь» отправил официальный запрос в пресс-службу компании «Аэрофлот» для комментария.

Напомним, ранее стало известно, что АО «Аэропорт Толмачёво» объявило конкурс для предприятий малого и среднего бизнеса на обслуживание пассажиров в бизнес-залах в формате «шведский стол».