Робот Николай установил новый рекорд по количеству принятых от новосибирцев вызовов

С помощью новосибирской платформы цифровых ассистентов «робот Николай» в 2022 году в регионе было обработано почти 4,7 миллиона звонков. Годом ранее этот показатель составлял 4,1 миллиона.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, разработка министерства цифрового развития и связи региона обслуживает без помощи оператора треть поступающих обращений. В базе робота – сто жизненных сценариев.

«Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам – он может обслужить до тысячи одновременных вызовов», — отмечают в областном правительстве.

Система голосового самообслуживания сейчас работает в регионе на линях контакт-центра МФЦ, Единой регистратуры и Единой горячей линии 122, а также горячей линии областного министерства труда и социального развития.

Кроме того, с применением технологий искусственного интеллекта для жителей Новосибирской области созданы текстовые каналы взаимодействия – чат-боты «Мое здоровье НСО» и «Социалка НСО». В 2022 году количество обращений через медицинский бот в Telegram выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, преимущества разработки заключаются в возможности круглосуточной работы и отсутствии необходимости привлечения операторов.

«В 2022 году мы обучили Николая новым возможностям, он ещё лучше стал понимать жителей региона и их запросы. Помимо приёма входящих вызовов, внедрили систему исходящего обзвона, когда робот начал напоминать жителям о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса», — напомнил Сергей Цукарь, отметив, что платформу продолжать развивать и дальше.

Ранее также сообщалось о том, что в ноябре Сергей Цукарь назвал дату запуска «единой карты новосибирца».