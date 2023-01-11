«Ни одного нового долгостроя»: Андрей Травников проконтролировал достройку корпуса больницы в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход завершения строительства операционно-реанимационного корпуса городской клинической больницы №34. Возведение объекта было приостановлено ещё в начале 1990-х годов.

Решение о достройке корпуса больницы глава региона принял в январе 2020 года совместно с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.

Как отметил Андрей Травников в ходе выезда на объект 11 января, завершение этих работ – это реализация стратегического принципа, который правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад: несмотря на кризисы и трудности, в регионе не должны появляться новые долгострои.

«За последние пять лет ни одна стройка не была остановлена – ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, их уже больше десятка – от перинатального центра до здания для театра Сергея Афанасьева», — отметил губернатор.

Корпус больницы №34 – самый сложный и наиболее давний долгострой в регионе, работы на объекте были остановлены в 1991 году. За это время существенно изменились санитарные и строительные нормы, поэтому проект пришлось переделать.

По словам губернатора, на стройке трудятся лучшие подрядчики. Это в том числе РСУ №5, которым руководит Михаил Голубев. Работы могут быть завершены с опережением графика.

В результате введения корпуса у жителей левобережья Новосибирска появится многопрофильный медицинский центр помимо Областной больницы. В медучреждении будут оказывать высокотехнологичную помощь по разным направлениям.

«Наш принцип – ни одного нового долгостроя, а только завершение ранее начатых работ – продолжит действовать в Новосибирской области и впредь. Также мы подтверждаем: для добросовестных подрядчиков, которые работают с опережением графика, имеется возможность приблизить финансирование», – отметил Андрей Травников.

По состоянию на 9 января коробка здания готова на 100%, окна – на 95%, фасад – на 90%, кровля – на 95%, электрика – на 80%, лифты – на 95%. Теплоснабжение проведено на 90%, водоснабжение – на 90%, электроснабжение – на 85%, канализация обустроена на 90%. По графику объект должен быть введён в декабре 2023 года.

В новом лечебном корпусе разместят реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приёмный покой. Здание позволит разгрузить существующие — в него переведут отделение реанимации и все операционные, которые находятся в старых корпусах.

На первом этаже будет расположен приёмный покой хирургического и терапевтического профилей. Здесь также установят тяжёлое оборудование – КТ и МРТ, которое позволит улучшить диагностику.

Сейчас в больнице №34 успешно работает первичное сосудистое отделение. После проведения ремонта и приобретения оборудования в медучреждении планируется создать региональный сосудистый центр. Работы пройдут по нацпроекту «Здравоохранение». Это сделает более доступной высокотехнологичную медицинскую помощь жителям левобережья Новосибирска.

С 2018 года в Новосибирской области достроили и ввели в эксплуатацию областной перинатальный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Краснообске, а также театр Афанасьева в здании бывшего КДЦ «Пионер». В процессе сдачи находятся корпус городской больницы №34, РДК в Карасуке, бассейн на улице Воинской в Новосибирске, ПС Академическая и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Северное.

Напомним, что на завершение долгостроя на Закаменском в рамках МИПов выделят 73 млн рублей.