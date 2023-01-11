Следственный комитет России по Новосибирской области отреагировал на информацию в социальной сети о некачественной уборке снега в Новосибирске.

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка некачественной уборки снега в Новосибирске. Основанием для проверки стало сообщение местного СМИ в соцсети.

«В одной из социальных сетей опубликовано сообщение о том, что дорожные службы Новосибирска не справляются с очисткой общественных дорог и тротуаров от снега, чем существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении уборки районов города от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что очевидцы в Новосибирске опубликовали фото с рекордно низкой температурной отметкой -51 градус.