СК России по Новосибирской области проведёт доследственную проверку плохой уборки снега в Новосибирске

Марина Цурмаст
 
Следователи проверят информацию о плохой уборке снега в Новосибирске
Фото: Михаил Периков

Следственный комитет России по Новосибирской области отреагировал на информацию в социальной сети о некачественной уборке снега в Новосибирске.

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка некачественной уборки снега в Новосибирске. Основанием для проверки стало сообщение местного СМИ в соцсети.

«В одной из социальных сетей опубликовано сообщение о том, что дорожные службы Новосибирска не справляются с очисткой общественных дорог и тротуаров от снега, чем существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении уборки районов города от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что очевидцы в Новосибирске опубликовали фото с рекордно низкой температурной отметкой -51 градус.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  