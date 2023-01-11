Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) опубликовал рейтинг строительных компаний Новосибирской области по объему жилья, введенного в эксплуатацию в 2022 году, а также ТОП-ЖК по лучшим потребительским качествам.

ТОП-10 застройщиков по объему сданных квадратных метров в Новосибирской области возглавила группа компаний «КПД-Газстрой». В 2022 году застройщик ввел в эксплуатацию 61 253 кв. м. На втором месте строительная компания VIRA (60 562 кв. м). Замыкает тройку лидеров застройщик из Алтайского края ГК «Союз» (59 707 кв. м). В 2021 году в тройке лидеров по сдаче домов в эксплуатацию были ГК «Расцветай» (117 037 кв. м), ГК «Стрижи» (105 710 кв. м) и ГК «СМСС» (78 448 кв. м).

В ТОП-10 по объему ввода жилья в 2022 году также вошли ГК «СибирьИнвест» (55 500 кв. м), ГК «Первый строительный фонд» (55 129 кв. м), ГК «Энергомонтаж» (46 210 кв. м), СФ «Проспект» (41 351 кв. м), ГК «Дом-Строй» (40 685 кв. м), Брусника (31 645 кв. м) и ГК «Мета» (28 541 кв. м).

По потребительским качествам жилых комплексов планку лидера продолжает удерживать Брусника. В тройку лучших, по мнению экспертов ЕРЗ, также вошли ГК «Новый мир» и «Стрижи».

В ТОП-10 застройщиков по потребительским качествам ЖК по итогам 2022 года входят ГК «ВербаКапитал» (ЖК CHICAGO), ГК «Главновосибирскстрой» (ЖК Zoe), Специализированный застройщик «Современник» (ЖК «Современник»), ГК «КПД-Газстрой» (ЖК «Околица», ЖК «Тайгинский парк», ЖК «Чистая слобода»), ГК «Дом-Строй» (ЖК «Прованс»), ПСК «Сибирь» (ЖК «Радуга Сибири») и Специализированный застройщик «Альянс-Сибирь» (ЖК «Основа»).