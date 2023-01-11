11 января электронное табло на вокзале Новосибирск-Главный показало –51 градус по Цельсию. Причиной рекордно низкой температуры, удивившей горожан, стал технический сбой.

Сегодня утром новосибирцы зафиксировали необычные показания электронного табло температуры на здании вокзала Новосибирск-Главный. Очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» фото с рекордно низкой отметкой -51 градус. При этом многие горожане усомнились в показаниях и перепроверили их на других градусниках, подтвердив ошибку.

Как выяснил корреспондент «Континента Сибирь» у источника на самом вокзале, ошибка оказалась связана со сбоем электронного табло. Неверность показаний электронного табло на здании вокзала Новосибирск-Главный подтверждает и погодный сервис gismeteo.ru, где утром 11 января зафиксирована температура воздуха в Новосибирске -32 градуса.

Отметим, что по данным gismeteo.ru, уже завтра, 12 января, в городе начнётся незначительное потепление. Температура днём повысится до -22 градусов. Зато на следующий день, в пятницу 13-го, дневная температура достигнет -14 градусов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты и общественные деятели Новосибирской области запустили петицию за отмену законодательных ограничений, приравнявших ледяные горки во дворах к аттракционам.