В Иркутской области увеличили круг получателей льготного ипотечного кредитования. Об этом 10 января сообщила пресс-служба правительства региона.

«Речь идет об ипотечных займах ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших или умерших ветеранов боевых действий, IT-специалистам, работникам государственных и муниципальных учреждений, молодым специалистам до 35 лет, получившим основное или профессиональное образование и впервые устроившимся на работу в соответствии с полученной квалификацией», — сказано в сообщении.

Эти категории населения смогут получить ипотечное кредитование по сниженной на 3 п.п. от того, что предлагают кредитные организации. Максимальная сумма по льготной ипотеке составит 5 миллионов рублей, для IT-специалистов она выше – до 9 миллионов рублей.

В рамках данной программы приобрести жилье можно будет на первичном рынке, включая договоры долевого участия, а также вложиться в строительство дома в пределах Иркутской области. Часть доходов банкам возместит «ДОМ.РФ».

Проект запущен в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области» региональной госпрограммы «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области более 30% новостроек было куплено за счет средств льготной ипотеки. В течение года порядка 28 тысяч договоров было заключено с привлечением средств участников долевого строительства.