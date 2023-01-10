Начальнику службы новосибирского филиала РЖД передали взятку в размере 6,6 млн рублей

Московская ремонтная компания передала взятку начальнику одного из новосибирских структур РЖД в размере 6,6 млн рублей. Теперь юрлицо обязано заплатить штраф в размере 12,9 млн рублей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала московское ООО «Ремонтная компания «Новотранс» за взятку в размере 6,6 млн рублей начальнику службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Юрлицо хотело ускорить ремонт вагонов.

«Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам его рассмотрения суд назначил организации наказание в виде штрафа в размере более 12,9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что решение еще не вступило в силу.

Управление вагоноремонтными активами московской ХК «Новотранс» осуществляется под руководством ООО «Ремонтная компания «Новотранс», созданной в декабре 2015 года и объединившей под своим началом 4 крупнейших вагоноремонтных предприятия в отрасли. Генеральный директор — Иван Иванов.

Напомним, что экс-начальник филиала «РЖД Логистика» в Новосибирске и еще два фигуранта дела предстанут перед судом за хищение более 74 млн рублей.