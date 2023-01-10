«Экология-Новосибирск» назвала действия новосибирского перевозчика ТКО «ЭкоТранс-Н» саботажем

С 10 января обязанность перевозчика ТКО в Новосибирске возложена на МУП «САХ». При этом бывший перевозчик мусора ООО «ЭкоТранс-Н» несанкционированно приступил к работе. Регоператор ООО «Экология-Новосибирск» назвал эти действия саботажем конфликта.

10 января стало известно, что «Экология-Новосибирск» расторгла три из пяти договоров с «ЭкоТранс-Н». Внешний управляющий Владислав Баряев посчитал эти договора экономически невыгодными. Функция перевозчика отходов отведена МУП «Спецавтохозяйство».

«В ходе финансово-экономического анализа, предметом которого являлись договоры на оказание услуг по транспортированию ТКО, выяснилось, что часть заключенных сделок не только препятствует восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение», — объяснило расторжение договоров подряда ООО «Экология-Новосибирск» в своем ТГ-канале.

При этом утром 10 января ООО «ЭкоТранс-Н» приступило к вывозу мусора. Машины с ТКО не пустили на полигоны, но позже руководство полигонов изменило свое решение.

«В целях урегулирования сложившейся ситуации руководством полигонов «Левобережный» и «Гусинобродский» было принято решение запустить на объекты размещения отходов спецтехнику ООО «ЭкоТранс-Н» для разгрузки ТКО, предварительно заактировав объемы привезенных отходов. Мы убеждены, что такое действие руководства ООО «ЭкоТранс-Н» является намеренным саботажем в конфликтной ситуации и попыткой давления с целью изменения принятого внешним управляющим решения», — сообщил регоператор.

ООО «Экотранс-Н» прекратило транспортирование ТКО на следующих территориях: Дзержинский район г. Новосибирска, Железнодорожный район г. Новосибирска, Заельцовский район г. Новосибирска, Калининский район г. Новосибирска, Ленинский район г. Новосибирска, Октябрьский район г. Новосибирска, Боровской сельский совет Новосибирского района НСО, Верх-Тулинский сельский совет Новосибирского района, г. Обь, Каменский сельский совет Новосибирского района, Кубовинский сельский совет Новосибирского района, Мичуринский сельский совет Новосибирского района, Морской сельский совет Новосибирского района, Мочищенский сельский совет Новосибирского района, Плотниковский сельский совет Новосибирского района, Раздольненский сельский совет Новосибирского района, Станционный сельский совет Новосибирского района, Толмачевский сельский совет Новосибирского района, Баганский район, Венгеровский район, Доволенский район, Здвинский район, Карасукский район, Коченевский район, Кочковский район, Краснозерский район, Купинский район, Ордынский район

Напомним, что ранее подан иск о признании банкротом ООО «ЭкоТранс-Н». Заявление появилось в картотеке Арбитражного суда 29 декабря.