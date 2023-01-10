В суде не могут договориться о приговоре красноярскому криминальному авторитету

Гособвинители, суд и присяжные не могут прийти к единому мнению по делу красноярского криминального авторитета Константина Найбауэра (Костя Канский). Это уже второе рассмотрение уголовного дела в суде.

10 января в Красноярске прошло обсуждение вердикта присяжных заседателей по делу Константина Найбауэра (Костя Канский), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Прокуратура Красноярска края запросила для подсудимого восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. В декабре 2022 года коллегия присяжных единогласно признала виновным Константина Найбауэра в совершении преступления.

В краевом суде напомнили, что это второе рассмотрение уголовного дела Найбауэра. Первый раз присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт, но после апелляции дело направлено на повторное рассмотрение.

«Сегодня, после прения сторон по вердикту присяжных заседателей, суд удалился в совещательную комнату на постановление приговора. Оглашение приговора запланировано в Красноярском краевом суде на 11 января 2023 года», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что на главу Томского района Александра Терещенко заведено второе уголовное дело. Он обвиняется в даче взятки банкиру.