Александр Терепа возглавил новый Социальный фонд в Новосибирской области

Бывший глава Бердска и глава Пенсионного фонда в Новосибирской области Александр Терепа возглавил региональное отделение Социального фонда РФ, обединившее Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

С 1 января главой новообразованного Социального фонда в Новосибирской области назначен Александр Терепа. Ранее с 2010 года Терепа возглавлял отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

«Создание единого Социального фонда России, который будет предоставлять социальные выплаты и пособия гражданам всех возрастов и всех категорий – закономерный шаг на этом пути. Социальный фонд России, региональное отделение которого мне доверили возглавить, обеспечивает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региона», — прокомментировал назначение Александр Терепа. Его слова приводит пресс-центр фонда.

Терепа рассказал, что размер ряда выплат увеличится. Так, за счет индексации страховые пенсии увеличатся на 4,8% с 1 января, другие выплаты подтянутся под уровень увеличенного прожиточного минимума. Всего на выплаты жителям Новосибирской области направлено 230 млрд рублей в текущем году.

«Получать услуги СФР граждане могут как дистанционно в электронном виде, так и в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые работают в каждом районе города и области», — резюмировал глава регионального СФР.

Александр Терепа возглавлял Бердск с 1997 по 2010 годы. Затем был назначен управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Впервые избран в депутаты заксобрания Новосибирской области в сентябре 2015 года по спискам «Единой России».

Напомним, что ранее стало известно, кто будет руководить главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.