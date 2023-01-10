Александр Терепа возглавил новый Социальный фонд в Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Александр Терепа возглавил новый Социальный фонд в Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Бывший глава Бердска и глава Пенсионного фонда в Новосибирской области Александр Терепа возглавил региональное отделение Социального фонда РФ, обединившее Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

С 1 января главой новообразованного Социального фонда в Новосибирской области назначен Александр Терепа. Ранее с 2010 года Терепа возглавлял отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

«Создание единого Социального фонда России, который будет предоставлять социальные выплаты и пособия гражданам всех возрастов и всех категорий – закономерный шаг на этом пути. Социальный фонд России, региональное отделение которого мне доверили возглавить, обеспечивает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региона», — прокомментировал назначение Александр Терепа. Его слова приводит пресс-центр фонда.

Терепа рассказал, что размер ряда выплат увеличится. Так, за счет индексации страховые пенсии увеличатся на 4,8% с 1 января, другие выплаты подтянутся под уровень увеличенного прожиточного минимума. Всего на выплаты жителям Новосибирской области направлено 230 млрд рублей в текущем году.

«Получать услуги СФР граждане могут как дистанционно в электронном виде, так и в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые работают в каждом районе города и области», — резюмировал глава регионального СФР.

Александр Терепа возглавлял Бердск с 1997 по 2010 годы. Затем был назначен управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Впервые избран в депутаты заксобрания Новосибирской области в сентябре 2015 года по спискам «Единой России».

Напомним, что ранее стало известно, кто будет руководить главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  