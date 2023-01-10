Кузбасские ветераны добились поддержки властей по вопросу лишения наград Максима Галкина

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поддержал кемеровских ветеранов, попросивших лишить наград региона юмориста Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом. Послание поступило местным властям после скандального выступления артиста в Дубае.

О поддержке ветеранов со стороны региональной власти сообщил Telegram-канал Сергея Цивилёва 10 января.

«Сергей Цивилёв поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса», — говорится в сообщении.

В начале января в интернете распространилось видео с концерта Максима Галкина в Дубае, где, как комментируют СМИ, юморист произнёс «лозунг украинских националистов». Ранее Минюст РФ внёс Галкина в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Скандальная видеозапись послужила поводом для обращения областной ветеранской организации к главе Кузбасса. Её участники попросили лишить Максима Галкина наград, которые он ранее получил от руководства региона — в 2004 году юмористу была вручена региональная медаль «За веру и добро», а в 2013-м – орден Почёта Кузбасса.

«Мы, члены ветеранской организации Кузбасса, а нас 800 тысяч человек, считаем, что такое отношение к своей Родине, стране, в которой ты родился и вырос, получил прекрасное образование и высокооплачиваемую работу, неприемлемо. Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград», — говорится в обращении ветеранов.

О конкретных решениях властей Кузбасса в отношении артиста пока не сообщается.

Напомним, что ранее сенатор от Красноярского края Андрей Клишас предложил покинуть органы власти политикам, призывающим к нарушению Конституции РФ.