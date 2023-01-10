Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в сети видео с издевательством над грудным ребенком в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба областного комитета.

В Сети появилась запись прямого эфира, где девушка из Омской области поздно ночью слушала громко музыку при грудном ребенке. Помимо этого трэш-стримерша, будучи пьяной, поила свое чадо алкоголем, а также издевалась над малышом.

По предварительным данным, женщина является многодетной матерью, стримы подобного формата она вела, в том числе, с целью заработка. Курировать дело поручено лично руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову.

Напомним, что недавно глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с обманутыми дольщиками ЖК «Новомарусино» в Новосибирске. Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову было поручено доложить о ситуации и проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими органами власти.