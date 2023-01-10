СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ — дочерние компании Сбера — составили рейтинг финансовой грамотности российских городов через призму поведения их жителей. Прежде всего оценивалось умение распознавать финансовые мошенничества, грамотно вести семейный бюджет, понимать, как работает финансовый рынок, а также уметь копить. По сумме этих показателей один из сибирских городов попал в первую пятерку.

Исследование проводилось в 2022 году в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке. В топ-10 попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая.

«Как показывают исследования, финансовые темы интересуют россиян, — комментирует итоги рейтинга директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин. — Любопытно, что граждане зачастую довольно высоко оценивают свои знания и навыки по отдельным аспектам, однако на вопрос, считают ли они себя в целом финансово грамотными, отвечают уже не так уверенно. В итоге в среднем 47% респондентов назвали себя финансово образованными».

Самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Вторую пятерку составили Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль.

Примечательно, что в зависимости от города ответы россиян разнятся. Например, в Хабаровске самый высокий показатель по России по умению вести личный бюджет (94%), а в Челябинске и Ульяновске — выдающиеся навыки распознавать финансовые мошенничества (88 и 85% соответственно), в Оренбурге — копить (70%). При этом в городах, включенных в топ-5 рейтинга, население владеет всеми навыками равномерно на высоком уровне.

«Опрос продемонстрировал, что жители городов, входящих в регион работы Сибирского банка, не только проявляют интерес к финансовым темам, но и считают себя компетентными в этих вопросах. Так, финансово грамотными себя назвали 82% населения Кемерово, 57% — Томска, 56% — Барнаула, 54% — Красноярска, — добавляет заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Максим Волков. — Выше всего респонденты из этих городов оценивают свои умения копить и управлять личным бюджетом, распознавать обманные схемы и разбираться в документах».