По итогам 2022 года сотрудники подразделения безопасности Сибирского банка Сбербанка спасли от посягательств мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов. Речь идет о случаях предотвращенного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести деньги на счета злоумышленников.

«В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо, — говорит председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев. — Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию. На всякий случай еще раз напоминаем: пожалуйста, никому и никогда не сообщайте свои пароли и коды, а в случае любых подозрений на сомнительные операции по вашей карте незамедлительно обращайтесь в любое отделение банка или по короткому номеру 900».

В октябре Сбербанк запустил первую в России библиотеку знаний по кибербазопасности: «Кибрарий» рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надёжные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные. На портале также изложена вся подробная информация о том, что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо когда деньги с карты уже похищены. Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии.