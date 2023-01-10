На сайте «Госуслуг» завершился опрос о необходимости дальнейшего развития метрополитена в Новосибирске. Согласно результатам 99,7% респондентов проголосовали за расширение метро в городе.

На вопрос о том, как расширять метрополитен, 48% опрошенных ответили, что нужно строить новую ветку, ещё 36% заявили о необходимости расширения Ленинской линии, 15% посчитали, что развивать нужно Дзержинскую линию.

При этом лидером при выборе места строительства стал Калининский район – почти 32%, Кировский район собрал 25% и замкнул тройку среди наиболее популярных вариантов Ленинский район с 17%. Также респондентов спросили об их отношении к развитию метро, почти половина опрошенных, а именно 49%, заявили, что «нет, совершенно не удовлетворены» и еще 29% «скорее не удовлетворены» уровнем развития метрополитена. Всего в опросе приняло участие более 15 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске продлили сроки строительства станции метро “Спортивная”.