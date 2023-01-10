Известная радиостанция прекратила вещание в Новосибирске

В Новосибирске прекратилась трансляция «Радио Шансон». На его частоте теперь вещает другая радиостанция.

С 31 декабря 2022 года на частоте 107,7 FM в Новосибирске престали транслировать «Радио Шансон». Вместо неё там заработала радиостанция Relax FM, о чём сообщается на сайте последней.

В то же время, на сайте «Радио Шансон» Новосибирск уже не указан в списке городов вещания.

Как объяснили «Континенту Сибирь» в филиале холдинга «Газпром-медиа Радио» (ГМР), координировавшем вещание «Шансона» в Новосибирске, по решению центрального руководства компании было решено «сменить формат» радиоволны. Теперь там транслируются мелодичные композиции без выхода диджеев в эфир. С чем, в свою очередь, связан такой выбор, в организации ответить не смогли.

По данным из открытых источников, Relax FM также входит в холдинг «Газпром-медиа Радио». «Радио Шансон» с апреля 2015 года принадлежит предпринимателю Михаилу Гуцериеву – главному акционеру крупной промышленно-финансовой группы «Сафмар», куда в том числе входит ПАО «РуссНефть». Бизнесмен также владеет контрольным пакетом ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо».

Как прокомментировал «Континенту Сибирь» бывший главный редактор «Радио Шансон» в Новосибирске Владимир Ахметов, «уход» радиостанции из новосибирского FM-диапазона может быть связан с выгодой ГМР – кроме «Шансона», холдинг в Новосибирске управляет трансляцией исключительно собственных радиостанций. Это «Детское радио», Comedy Radio, NRG и «Юмор FM».

Владимир Ахметов также предположил, что «Шансон» «ушёл» из Новосибирска ненадолго – кто-нибудь из местных представителей рынка, по его мнению, рано или поздно заинтересуется трансляцией одной из крупнейших российских радиостанций.

Напомним, что в октябре в Новосибирске выставляли на продажу территорию закрывшейся телевизионной станции.