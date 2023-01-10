В Новосибирской области временно исполняющим обязанности руководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов назначен экс-глава Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП региона.

О назначении нового главы ведомства сообщил начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев во время рабочего визита в Новосибирск. В рамках визита Иван Николаев провел рабочую встречу с первым заместителем

Губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым и представил ему временно исполняющего обязанности главного судебного пристава региона. Участники встречи обсудили перспективы взаимодействия ведомства с региональными органами власти.

Сергей Неведомский начал свою карьеру в 2000 году в Красноярском крае на должности судебного пристава-исполнителя. В 2013 году он занял должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, а с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Напомним, что в конце прошлого года Городская дума утвердила нового главу Бийска. Им стал заместитель главы Смоленского района Алтайского края Виктор Щигрев.