А-Клуб запустил продажу бриллиантов

А-Клуб, закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, управляющего крупным частным капиталом, предлагает своим клиентам покупку бриллиантов без оплаты НДС. Альфа-Банк стал одним из первых крупных банков, где это возможно.

Члены А-Клуба могут выбрать крупные редкие камни или «бриллиантовые корзины» — несколько мелких камней с единой ценой за карат. На каждый бриллиант есть сертификат геммологической лаборатории, который гарантирует подлинность и качество.

Стоимость зависит от цен на международных рынках. Камни можно передать на ответственное хранение производителю. А если будет нужно их продать, отдельные камни поможем выставить на профессиональные аукционы и интернет-площадки, а «бриллиантовые корзины» выкупит производитель. Кроме того, можно заказать ювелирное украшение по индивидуальному дизайну у партнера банка Alrosa Diamonds Exclusive.