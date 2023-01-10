В Новосибирской области с 1 января 2023 года ввели новые цены на техосмотр. Минимальная стоимость для легковых авто теперь составит 913 рублей. Аналогичные расценки ввели еще в нескольких регионах.

Несмотря на то, что регулярный техосмотр уже не требуется большинству водителей, ряд исключений по-прежнему продолжает действовать. Так, автомобилистам потребуется его пройти в случае замены регистрационных данных, если машина старше четырёх лет.

Изменения также коснулись пошлин. Чтобы получить официальное разрешение на тонировку или установку фаркопа придется отдать 2500 рублей вместо 800, как это было раньше. Третьим пунктом изменений стало введение компенсации половины стоимости ОСАГО для инвалидов, владеющих авто по медицинским показаниям, или для их законных представителей.

Также в ближайшее время власти города планируют перейти к реестровой модели исполнительного производства. В результате чего задолженности, в числе которых и штрафы за нарушение ПДД, будут списывать с банковской карты и счетов, без оформления документов в бумажном виде.

Ранее мы писали, что Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «Новосибирскавтодор» к Территориальному управлению автомобильных дорог (ТУАД) о возврате 1,9 млн. рублей за неправомерно взысканные неустойки и штрафы по трем муниципальным контрактам