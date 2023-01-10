Сразиться с чемпионом: сибиряки сыграли с известным шахматистом Анатолием Карповым

3 и 4 января в Новокузнецке прошли сеансы одновременной игры с 16-кратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым — с гроссмейстером мог сразиться любой желающий. Мероприятие организовано новосибирским концертным агентством SNEBES при информационной поддержке «Континента Сибирь».

Игры прошли в новокузнецком гостиничном комплексе «Царская охота», где съехались семьи 12 игроков в возрасте от 6 до 50 лет из Кемерова, Новокузнецка, Красноярска и Новосибирска.

По словам директора концертного агентства SNEBES Карена Мовсесяна, в состязании с мастером, которое стало для сибиряков уже традиционным, на этот раз не было ни одной ничьи.

«Во время такого же мероприятия в Новосибирске с Анатолием Карповым, где играли 25 человек, было две ничьи. В этот раз на всех досках Карпов одержал победу. Но главное здесь, конечно, не результат, а опыт, который получаешь в игре с выдающимся человеком. Надо сказать, что сейчас Анатолий Карпов находится в потрясающей спортивной форме», — отметил Карен Мовсесян в разговоре с «Континентом Сибирь».

Как рассказал организатор, в этот раз формат состязания немного изменили – вместо часа шахматисты-любители сражались с мастером также на протяжении полноценной игры. Нововведение поддержали участники мероприятия, теперь его планируется развивать.

«Сейчас мы попрактиковали формат индивидуальной игры, и он очень хорошо себя зарекомендовал, будем развивать его дальше. В этот раз мы также сопрягли встречу с новогодним настроением, новогодними праздниками. Надеемся, что этот проект, объединяющий культуру и спорт, привлечёт ещё немало любителей шахмат. Многие мечтают воочию увидеть легенду мирового спорта Анатолия Карпова, а ведь участники ещё и получают такие подарки, как шахматные доски, книги с его автографом — конечно, это запоминается на всю жизнь», — рассказал Карен Мовсесян.

По словам организатора, в ближайших планах – аналогичное мероприятие в Красноярске.

Напомним, что минувшей осенью Анатолий Карпов попал в больницу после падения на улице. Организатор одновременных игр с шахматистом Карен Мовсесян прокомментировал произошедшее «Континенту Сибирь».