Департамент государственного заказа Томской области заявил о начале аукциона на строительство дорожного участка Малого транспортного кольца. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Общая протяженность дорожного полотна составит 5 километров. Работы должны пройти в 4 этапа — подрядчику будет необходимо переустроить линии электропередачи, вынести газораспределительные сети из зоны строительства и построить четырехполосную дорогу второй категории с двумя путепроводами и транспортными развязками. Также в документах прописано строительство двух объездных дорог.

Стартовая стоимость составила 5,53 млрд. рублей. Начало работ запланировано на этот год, сдача проекта должна быть не позднее августа 2026 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 20 января.

Планы по строительству Малого транспортного конца были выдвинуты еще в 2014 году. На тот момент предполагалось строительство шестиполосной магистрали, которая обогнет Томск, в результате чего разгрузит центральные улицы.

Ранее мы писали, что «Центр государственных закупок Алтайского края» объявил аукцион на строительство кольцевой дороги, с которой будет сделан съезд на Змеиногорский тракт. Начальная стоимость проекта составила 3,2 млрд. рублей.