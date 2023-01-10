В Новосибирске повторно определят стоимость имущественного комплекса аквапарка «Аквамир»

Арбитражный суд Новосибирской области назначил повторную оценку имущественного комплекса аквапарка «Аквамир». По итогам предыдущей экспертизы была названа сумма в 2,1 миллиарда рублей.

Имущество новосибирского аквапарка будет выставлено на торги после вступления в законную силу судебного акта об утверждении новой суммы, сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на конкурсного управляющего владельца объекта, обанкротившегося ООО «ВДТ-Строй» (входит в ГК «Кварсис»), Дмитрия Воронина.

По словам конкурсного управляющего, оценку планируется завершить в январе.

Ранее проведённая оценка установила, что стоимость имущественного комплекса аквапарка, куда входит сам объект и ряд недостроенных зданий, составляет 2,117 млрд руб., балансовая стоимость – 3,134 млрд руб.

Имущество аквапарка также включает в себя здание недостроенной 12-этажной гостиницы (степень готовности – 56%), она оценена в 374 млн руб., земельные участки, оборудование, права аренды и права на торговые знаки.

Напомним, что новосибирский аквапарк «Аквамир», введённый в эксплуатацию в 2016 году, признали банкротом в марте 2022 года, при этом ранее сообщалось о признаках преднамеренного банкротства организации. Управлявшее объектом ООО «ВДТ-Строй» было признано банкротом в сентябре 2020 года. В рамках банкротства компании рыночная стоимость здания развлекательного заведения была оценена в 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в конце 2021 года признали несостоятельным председателя правления застройщика парка, ГК «Кварсис», и владельца ООО «ВДТ-Строй» Петра Овчинникова. Зимой 2021 года в связи с конфликтом управляющих субъектов и сменой арендатора аквапарк временно закрывали.