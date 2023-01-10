В Новосибирске повторно определят стоимость имущественного комплекса аквапарка «Аквамир»

Юлия Моисеева
 
аквапарк
Фото Михаила Перикова

Арбитражный суд Новосибирской области назначил повторную оценку имущественного комплекса аквапарка «Аквамир». По итогам предыдущей экспертизы была названа сумма в 2,1 миллиарда рублей.

Имущество новосибирского аквапарка будет выставлено на торги после вступления в законную силу судебного акта об утверждении новой суммы, сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на конкурсного управляющего владельца объекта, обанкротившегося ООО «ВДТ-Строй» (входит в ГК «Кварсис»), Дмитрия Воронина.

По словам конкурсного управляющего, оценку планируется завершить в январе.

Ранее проведённая оценка установила, что стоимость имущественного комплекса аквапарка, куда входит сам объект и ряд недостроенных зданий, составляет 2,117 млрд руб., балансовая стоимость – 3,134 млрд руб.

Имущество аквапарка также включает в себя здание недостроенной 12-этажной гостиницы (степень готовности – 56%), она оценена в 374 млн руб., земельные участки, оборудование, права аренды и права на торговые знаки.

Напомним, что новосибирский аквапарк «Аквамир», введённый в эксплуатацию в 2016 году, признали банкротом в марте 2022 года, при этом ранее сообщалось о признаках преднамеренного банкротства организации. Управлявшее объектом ООО «ВДТ-Строй» было признано банкротом в сентябре 2020 года. В рамках банкротства компании рыночная стоимость здания развлекательного заведения была оценена в 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в конце 2021 года признали несостоятельным председателя правления застройщика парка, ГК «Кварсис», и владельца ООО «ВДТ-Строй» Петра Овчинникова. Зимой 2021 года в связи с конфликтом управляющих субъектов и сменой арендатора аквапарк временно закрывали.

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