Что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах?

Эксперты онлайн-кинотеатра KION от МТС выяснили, за просмотром каких фильмов жители Новосибирской области встретили 2023 год, а с какими встречали Рождество.

Анализ интересов жителей Новосибирска во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января показал, что предпочтения новосибирцев менялись в течение периода праздников. Так, в сами новогодние дни – с 31 декабря по 2 января – новосибирцы провели за просмотром телевидения и комедийных лент, а в период Рождества переключились на семейные киноленты и мелодрамы.

Среди российских сериалов у жителей Новосибирской области самым популярным в новогодний период оказался «Тест на беременность» (16+) – сериал со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях. Также в новогоднее «меню» новосибирцев вошли драма с Павлом Прилучным «Жизнь по вызову» (18+), детективный сериал о блестящем профессионале «Переговорщик» (18+) и социальная драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» (18+).

В Рождество у новосибирцев в лидеры просмотров вошли сериал с Викторией Исаковой и Данилом Козловским «13 клиническая» (18+), жизнеутверждающая комедия «Почка» (18+) и мультипликационный сериал для всей семьи «Три кота» (0+).

Самыми популярными среди зарубежных сериалов в праздничные дни в Новосибирской области стали турецкие сериалы «Постучись в мою дверь» (16+) и «Воскресший Эртугрул» (16+). Далее следует медицинская драма «Анатомия страсти» (18+). А в канун Рождества новосибирцы увлеклись детективным сериалом «Кости» (16+) об ученых, раскрывающих убийства по останкам погибших, и «Постучись в мою дверь» (16+).

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних и рождественских каникул в Новосибирской области возглавила комедия с Евгенией Дмитриевой «Я буду жить» (16+). Приключенческая драма с Дмитрием Нагиевым «На ощупь» (16+) заняла второе место. Третье место новосибирцы отдали кинокартине-лауреату Каннского кинофестиваля «Треугольник печали» (18+). В топ-5 также вошли монофильм с Павлом Прилучным «Слон» (18+) и блокбастер «Сердце Пармы» (16+).

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием новогодних каникул в регионе стало Поздравление Президента, которое большинство новосибирцев предпочло смотреть на Первом канале. В целом, чаще других телеканалов жители Новосибирской области отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, СТС, ТНТ, РЕН-ТВ.