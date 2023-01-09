В Новосибирске создатели цифрового двойника города рассказали о планах развития проекта

Александр Киселев
 
цифровой двойник города
Фото пресс-службы Digital Field Technologies

Новосибирские IT-компании «Новосибирский Научно-технический Центр» и Digital Field Technologies (DFT) запустили систему «Умный и безопасный город». Сервис является цифровым аналогом города, благодаря чему в режиме реального времени можно отслеживать управление городской инфраструктурой, а также оптимизировать работу муниципальных служб.

Помимо этого, платформа дает возможность наладить прямую связь между жителями города и властями. Проект представляет собой цифровой двойник города, а взаимодействие построено по принципу соцсетей. Благодаря телеграм-ботам, любой желающий сможет указать на недочеты в работе городских служб, в результате чего на месте возникновения проблемы муниципалитет получит возможность оперативно её устранить.

«Сейчас программа находится в пилотном режиме, ей пользуются администрации Советского района и Краснообска. В первом квартале 2023 года мы планируем полный запуск с рекламной кампанией для привлечения сторонних пользователей. Разработанная нами система очень адаптивна и может быть сконфигурирована под совершенно разные задачи. Например, в Советском районе, мы нанесли на карте размещение баков ТКО. Это позволит администрации оперативно отреагировать, если в районе произойдет сбой, и жители начнут об этом писать через телеграм-боты», – рассказал директор DFT Дмитрий Тайлаков.

До конца года компания планирует охватить все районы Новосибирска. Благодаря чему появится возможность соединить все ресурсы администрации в одной системе и составить полную картину работы городских служб.

Проект получил грантовое финансирование в конце 2021 года в сфере социально-ориентированных проектов по программе развития городской среды. После успешных испытаний пилотной версии сервис перейдет в Ленинский район, с администрацией которого команда DFT уже имеет предварительную договорённость о сотрудничестве.

В качестве основных направлений сервис занимается мониторингом состояния дорог, тепловых сетей и канализационных стоков. Также активно развивается направление мониторинга за состоянием экологии. В первую очередь, это отслеживание состояния воздуха и вывоза мусора. Помимо этого, компании обсудили совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области варианты мониторинга вывоза строительного мусора, так как данная проблема имеет особый статус.

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