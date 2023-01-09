В Новосибирской области планируется расселить аварийный жилищный фонд суммарной площадью в 55 тысяч квадратных метров. Об этом 9 января сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на оперативном совещании в областном правительстве.

Расселение будет проходить в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Нам необходимо до конца 2023 года завершить расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это 55 тысяч квадратных метров, общее финансирование — 2,56 млрд. рублей», — рассказал министр.

Помимо Новосибирска в 2023 году планируется расселить аварийный фонд ещё в 5 городах: Искитим, Татарск, Куйбышев, Болотное и Чулым. Также работы пройдут в Барышевском сельсовете Новосибирского района и Ташаринском сельсовете Мошковского района.

Напомним, что накануне был задержан замглавы Краснозёрского района Сергей Блинов. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий из-за покупки аварийного дома для многодетной семьи без проведения экспертизы. Имущественный ущерб составил порядка 6 млн. рублей.