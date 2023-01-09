В новосибирском Академгородке планируют создать самый мощный в области вычислительный кластер

В новосибирском Академгородке на площадке Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН создадут самый мощный в Новосибирской области вычислительный кластер. Об этом сообщил ТАСС академик Дмитрий Маркович, который возглавляет институт.

Создание вычислительного кластера позволит облегчить решение сразу нескольких практических вопросов. Компьютеры помогут при проектировании газотурбинных установок и авиационных двигателей на последних этапах разработки, перед запуском в серийное производство, за счет проведения оптимизационных процессов численными, а не экспериментальными методами.

«В институте появилась новая инфраструктурная единица — мы создали в институте вычислительный кластер серьезный, в этом году в рамках обновления приборной базы по нацпроекту мы хорошо оснастили его. Он будет самым крупным в регионе до тех пор, пока не построится суперкомпьютерный центр «Лаврентьев», — пояснил Маркович.

Также ученый отметил, что на реализацию данного проекта могут уйти сотни миллионов рублей. На данный момент для решения самых крупных задач создаются суперкомпьютерные центры, помимо этого необходимо много компьютерных мощностей средней величины, именно такой кластер разработчики делают в институте.

Ранее мы писали, что Росимущество выделило 39 земельных участков для дальнейшего развития научного центра Академгородка. Общая площадь новой территории составила более 3,5 тысяч гектар.