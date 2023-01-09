Лауреат Нобелевской премии поблагодарил новосибирского ученого за вклад в науку

Нобелевский лауреат Сванте Паабо поблагодарил научного руководителя Института археологии и этнографии СО РАН Анатолия Деревянко за вклад в науку, в том числе за открытие денисовского человека. Паабо подчеркнул, что в ближайшее время хочет встретиться с Деревянко.

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 2022 года Сванте Паабо поздравил научного руководителя Института археологии и этнографии СО РАН, академика РАН Анатолия Деревянко с юбилеем и отметил его вклад в изучение палеоантропологии.

«Наше сотрудничество дало много открытий, но самое главное — это денисовский человек, которого мы вместе открыли, которому дали новую жизнь и который дает нам поводы для размышлений до сих пор», — сообщил Сванте Паабо в видеообращении, посвященном юбилею Анатолия Деревянко. Нобелевский лауреат уточнил, что в ближайшее время надеется на встречу с сибирским коллегой.

9 января 2023 года исполнилось 80 лет исследователю палеолита Евразии, научному руководителю Института археологии и этнографии СО РАН, академику РАН Анатолию Деревянко. С 1963 года работает в СО РАН. В 1980–1982 гг. Анатолий Деревянко был ректором Новосибирского государственного университета. Учёный сделал открытия, позволившие по-новому взглянуть на расселение древних человеческих популяций, их видовой состав и материальную культуру. В настоящее время продолжается публикация многотомного фундаментального исследования А.П. Деревянко, посвященного ключевым проблемам первобытной археологии. Наиболее значимой вехой в исследованиях А.П. Деревянко стало открытие в Денисовой пещере на Алтае нового вида ископаемого человека – денисовца. Учёным разработана новая концепция расселения первобытного человека на территории Евразии и полицентрическая модель формирования человека современного физического типа.

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