В Алтайском крае отменили все междугородные автобусные рейсы из-за гололеда на дорогах и сильного бокового ветра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края 9 января.

Также в ведомстве призывают водителей легкового и грузового транспорта временно отказаться от любых поездок. В случае выезда на дорогу водителей призывают проявить предельную внимательность.

Ограничения на перемещение не коснутся следующих маршрутов: Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы Республики Казахстан.

Ранее мы писали, что автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае. Рейс следовал из Казахстана в Новосибирск, на данный момент следователи проводят проверку по данному инциденту.