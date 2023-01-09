В Алтайском крае отменили движение пассажирского транспорта на региональных трассах из-за ухудшения погоды

Александр Киселев
 
Автобус с пассажирами
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае отменили все междугородные автобусные рейсы из-за гололеда на дорогах и сильного бокового ветра. Об этом сообщила пресс-служба правительства Алтайского края 9 января.

Также в ведомстве призывают водителей легкового и грузового транспорта временно отказаться от любых поездок. В случае выезда на дорогу водителей призывают проявить предельную внимательность.

Ограничения на перемещение не коснутся следующих маршрутов: Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан от села Староалейского до границы Республики Казахстан.

Ранее мы писали, что автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае. Рейс следовал из Казахстана в Новосибирск, на данный момент следователи проводят проверку по данному инциденту.

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