Главу Томского района и экс-депутата Томской области обвиняют в даче взятки

Глава Томского района Александр Терещенко и бывший депутат думы Томской области Сергей Агеев обвиняются в даче взятке экс-главе томского отделения Россельхозбанка Игорю Шевелевому.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении главы Томского района Александра Терещенко, предпринимателя и бывшего депутата Законодательной Думы Томской области Сергея Агеева и экс-главы регионального филиала Россельхозбанка Игоря Шевелевого.

В зависимости от роли и степени участия в деяниях они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по декабрь 2017 года Терещенко и Агеев, будучи предпринимателями, передали взятку на тот момент главе местного отделения Россельхозбанка Игорю Шевелеву в виде 3,7 млн рублей, 50 тысяч долларов США и Toyota Camry.

«Незаконное вознаграждение в общей сумме более 8 млн рублей передавалось за способствование принятию банковским учреждением решений о заключении двух мировых соглашений по делу о взыскании задолженности по кредитному договору с организации, в интересах которой действовали взяткодатели», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сергея Агеева обвинили в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Следователи считают, что Агеев, возглавлявший на тот момент ООО «Северная группа», похитил 1,2 млн рублей у местного жителя, решившего купить трактор. У трактора были поддельные номера, что делало невозможным постановку на госучет машины.

Напомним, что в ноябре 2022 года Александр Терещенко задержан силовиками. Он обвиняется в превышении должностными полномочиями в рамках уголовного дела против экс-заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто.