Сибирская сеть заведений японской кухни выйдет в Грузию и Узбекистан

Основанная в Омске сеть общепита «Суши-Маркет» в 2023 году вслед за Турцией планирует выйти по франшизе в Грузию и Узбекистан. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил директор по франчайзингу сетей «Суши-Маркет» и «#Лаваш» Альберт Хамзин.

Напомним, что компания «Суши-Маркет» была основана в 2011 году Андреем и Дмитрием Колмогоровыми, а также Семеном Ястребовым. Первая точка была запущена в Омске в «АТ-Маркете». На сегодня у «Суши-Маркета», по данным сайта компании, 404 торговые точки в 156 городах. Помимо России сеть представлена в Казахстане и Белоруссии, а также ранее была представлена в Китае. В 2022 году «Суши-Маркет» также вышел в Турцию. По итогам 2020 года «Суши-Маркет» удалось попасть в общероссийский рейтинг франшиз Forbes.

По словам Альберта Хамзина, количество заявок от потенциальных франчайзи после февраля 2022 года резко уменьшилось, однако интерес по-прежнему проявляют партнеры с самых разных стран – от Израиля до США. В 2023 году «Суши-Маркет» планирует открыться по франшизе в Грузии и Узбекистане.

Стоит отметить, что «Суши-Маркет» – не единственная компания в своем сегменте, объявившая о выходе за пределы России. Так, основанная в Красноярске сеть заведений японской кухни «Ёбидоёби» в конце 2022 года говорила о планах по запуску своих точек в странах релокации россиян, включая Армению, Белоруссию, Турцию. Ранее в компании объявляли о намерениях открываться в ОАЭ, однако пока эти планы не были реализованы.

В свою очередь новосибирская сеть «Пицца Синица» нацелилась на запуск в Казахстане.