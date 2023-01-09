В Новокузнецке пенсионерка отправила 1,8 млн. рублей мошенникам, пытаясь заработать на брокерской бирже. Об этом 9 января сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как сообщают правоохранители, в прокуратуру обратилась 70-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок от незнакомца, который предложил заработать на вложениях в криптовалюту. Мужчина заявил, что является брокером инвестиционной интернет-платформы.

Далее собеседник объяснил пенсионерке, что нужно скачать приложение, в котором она смогла бы отслеживать свои доходы. Вместе с этим мошенник заверил женщину, что крупный заработок возможен только при наличии серьезных вложений. После первого вклада приложение показало огромный прирост дивидендов и в течение нескольких недель пенсионерка отправила более 1,4 млн. рублей, которые взяла в кредит. Еще 350 тысяч она отправила из собственных накоплений.

Однако спустя несколько дней обналичить прибыль не удалось, к тому моменту все контакты «брокеров» уже были не доступны. На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

— Если вы хотите принять участие в инвестиционном проекте, узнайте его детали на официальном сайте или по телефону горячей линии организации, которая его представляет, и только потом принимайте решение о вложении средств. Все обещания о выплате якобы причитающихся компенсаций следует перепроверять. Обязательно посоветуйтесь с родственниками, прежде чем выполнять какие-либо действия со своими счетами. Не передавайте незнакомцам конфиденциальные сведения, реквизиты банковской карты, включая защитный CVV-код, не выполняйте никаких действий под диктовку неизвестных, — напомнили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области участились случаи телефонного мошенничества. В последнее время преступники стали использовать более изощрённые средства, зачастую в ход идут IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций.