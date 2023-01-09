В Алтайском крае перевернулся автобус с 54 пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в 17 километрах от села Панкрушиха Алтайского края. Маршрут автобуса проходил из Казахстана в Новосибирск.

Причины ДТП на данный момент точно не установлены, прокуратурой возбуждена проверка по этому делу.

Напомним, что МЧС по Новосибирской области призвала горожан быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В ряде регионов Сибири ожидается мокрый снег с дождем, а также резкое похолодание.

Фото — Прокуратура Алтайского края