В Алтайском крае перевернулся междугородный автобус, следовавший из Караганды в Новосибирск 

Александр Киселев
 
ДТП на трассе
Фото - Прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае перевернулся автобус с 54 пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в 17 километрах от села Панкрушиха Алтайского края. Маршрут автобуса проходил из Казахстана в Новосибирск.

Причины ДТП на данный момент точно не установлены,  прокуратурой возбуждена проверка по этому делу.

Напомним, что МЧС по Новосибирской области призвала горожан быть аккуратнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В ряде регионов Сибири ожидается мокрый снег с дождем, а также резкое похолодание.

Фото — Прокуратура Алтайского края

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