Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «Новосибирскавтодор» к Территориальному управлению автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области о возврате почти 2 млн рублей за неправомерно взысканные неустойки и штрафы по трем муниципальным контрактам.

«Новосибирскавтодор» опротестовал штрафы и неустойки в размере 1,9 млн рублей, взысканные с организации при выполнении трех контрактов с ТУАД. Речь идет о ремонте и реконструкции участков дорог Татарск-Красноярск, Куйбышево-Венгерово и участка объездной дороги в Коченево. Заказчик усмотрел нарушения пункта контрактов, согласно которому контрагент должен был привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций для выполнения работ на сумму не менее 40% от стоимости контракта. Кроме того, «Новосибирскавтодор» не предоставил сведений о том, что привлекал к выполнению работ субподрядчиков.

«Новосибирскавтодор» обратился в арбитражный суд с просьбой признать все взыскания неправомерными, опираясь на постановление правительства РФ, в котором говорится, что если сумма пеней и штрафов не превышает 5% от цены контракта, то заказчик должен их списать. Так как ни по одному из трех контрактов данный показатель превышен не был, Арбитражный суд Новосибирской области постановил, что Территориальное управление автомобильных дорог должно вернуть подрядчику все взысканные средства на общую сумму 1 884 134 рубля.

Решение не вступило в законную силу, и ТУАД может его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Напомним, в 2022 году в Новосибирской области в нормативное состояние приведено 480 километров автомобильных дорог. В пул сильнейших дорожно-строительных организаций региона в прошлом году, в том числе, вошел «Новосибирскавтодор».