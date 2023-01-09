В Хакасии задержан подозреваемый в незаконном сбыте крупной партии золота

Александр Киселев
 
задержали мужчину с крупной партией золота
Фото Михаила Перикова

В Хакасии задержали мужчину при попытке продать более 11 кг золота. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Абаканского суда Республики Хакасия.

Подозреваемый был задержан в 2022 году сотрудниками УФСБ при попытке продажи партии драгоценного металла на сумму 35 миллионов рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России «Незаконный оборот драгоценных металлов», максимальное наказание по которой до 7 лет лишения свободы.

По итогу судебного разбирательства подсудимого приговорили к лишению свободы на 1 год и 8 месяцев (условно) с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Изъятое золото суд постановил направить в доход государства.

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