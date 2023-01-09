В Новосибирской области ожидается резкое похолодание и ухудшение погодных условий. По данным ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» 9 января в городе будет мокрый снег с дождем, местами метели, а также усиление ветра до 18-23 м/с.

В МЧС предупреждают о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций — повреждение линий связи и электропередач, падение деревьев и срыв кровли. Также могут возникнуть нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб и увеличение числа ДТП.

Аналогичная ситуация складывается еще в ряде регионов. В Томской области синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, местами метели и усиление ветра до 19-24 м/c. Также возможно резкое похолодание в течение дня. В Кемеровской области усиление ветра до 17-22 м/c, умеренные осадки в виде мокрого снега, также на территории возможен дождь. В Алтайском крае и Республике Алтай — порывы ветра до 27 м/c, сильный гололед из-за мокрого снега с дождем и резкое похолодание в течение суток.

Напомним, что на территории Сибирского Федерального округа ожидается значительное похолодание на 20 градусов ниже нормы. В первую очередь морозы придут в Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край.