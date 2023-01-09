Крупнейшего перевозчика мусора в Новосибирске требуют признать банкротом

Иск о признании банкротства подан в отношении новосибирской компании по транспортировке мусора «Эконтранс-Н», вывозящей отходы почти со всей территории областного центра. Инициатор – ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» («СибЭСКО»).

Как следует из данных на сайте арбитражного суда Новосибирской области, сумма иска составила более 2 млн руб. Заявление подано 29 декабря 2022 года, дата его рассмотрения пока не назначена.

В апреле между ООО «Экотранс-Н» и «СибЭСКО» было заключено мировое соглашение, согласно которому должник обязывался заплатить 12,57 млн руб.

ООО «ЭкоТранс-Н» (ранее – ООО «Тридцать Третья Концессионная Компания») — крупнейший в Новосибирске перевозчик мусора. Компания вывозит коммунальные отходы с территорий Дзержинского, Железнодорожного, Октябрьского, Заельцовского, Калининского и Ленинского районов Новосибирска, а также 28 районов региона. Организация зарегистрирована в 2019 году, её учредители — ООО «Русэкогрупп» (принадлежит АО Группа «Вис») и АО «Амс Менеджмент». Руководитель – Роман Калачёв.

ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» находится на стадии конкурсного производства. Конкурсный управляющий компании – Сергей Лебедев, учредитель – Вячеслав Роденко.

Напомним, что весной 2022 года водители «ЭкоТранс-Н» объявили о забастовке, ссылаясь на нарушение трудовых договоров и отсутствие необходимого количества техники. В связи с этим в Новосибирске произошёл серьёзный сбой в вывозе мусора, вводился режим повышенной готовности.