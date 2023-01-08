Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске

В Новосибирске подвели итоги XXIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры, проходившего в Первомайском сквере с 4 января. Лучшим творением была признана композиция «Мелодия Саян», которую создали представители Тывы.

Скульптура победителя изображает музыкантов в национальных костюмах на фоне гор, на которых нанесены петроглифы, их окружают представители местной фауны – верблюд и горные козлы.

Второе место завоевали конкурсанты из Республики Алтай с композицией «Горный Алтай», изображающей всадника на коне. Третье место досталось команде представителей Геленджика и Новосибирска, их призовая работа называется «Маяк».

Кроме того, представителям Хабаровского края присудили специальный приз мэра Новосибирска. Они создали необычную скульптуру под названием «Мы первые встречаем рассвет».

В этом году в конкурсе приняли участие более десятка команд из Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Казахстана и новосибирского Купино, а также 10 школьных команд.

Призы победителям вручили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава Центрального округа Сергей Канунников. Как отметил во время церемонии глава города, уже завтра в Новосибирске ударит мороз, а значит, снежные скульптуры сохранятся дольше. Работы конкурсантов планируется оставить до 24 января.

В церемонии награждения также принял участие главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Он отметил, что Центральный парк, ставший в этом году местом проведения фестиваля вместо Первомайского сквера, где прошли другие празднования в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России», может стать постоянной площадкой мероприятия.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл Фестиваль колокольных звонов в Новосибирске.