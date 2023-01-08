Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
фестиваль снежной скульптуры
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске подвели итоги XXIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры, проходившего в Первомайском сквере с 4 января. Лучшим творением была признана композиция «Мелодия Саян», которую создали представители Тывы.

Скульптура победителя изображает музыкантов в национальных костюмах на фоне гор, на которых нанесены петроглифы, их окружают представители местной фауны – верблюд и горные козлы.

Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фотография
Скульптура «Мелодия Саян», Тыва. Фото Михаила Перикова

Второе место завоевали конкурсанты из Республики Алтай с композицией «Горный Алтай», изображающей всадника на коне. Третье место досталось команде представителей Геленджика и Новосибирска, их призовая работа называется «Маяк».

Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Изображение
Скульптура «Горный Алтай», Республика Алтай. Фото Михаила Перикова
Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фото
Скульптура «Маяк». Геленджик, Новосибирск. Фото: t.me/alokot

Кроме того, представителям Хабаровского края присудили специальный приз мэра Новосибирска. Они создали необычную скульптуру под названием «Мы первые встречаем рассвет».

Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Картинка
Скульптура «Мы первые встречаем рассвет», Хабаровский край. Фото Михаила Перикова
Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фото
Команда Хабаровского края получила специальный приз мэра Новосибирска. Слева направо: глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, конкурсантки из Хабаровского края, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото Михаила Перикова

В этом году в конкурсе приняли участие более десятка команд из Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Казахстана и новосибирского Купино, а также 10 школьных команд.

Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фото
Скульптура «Сон рыбака», Республика Саха, Якутия. Фото Михаила Перикова
Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фото
Скульптура «Мама читает книгу ребёнку». Детская школа искусств №16. Фото Михаила Перикова
Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске - Фото
Скульптура «Сияние севера». Санкт-Петербург, Новосибирск. Фото Михаила Перикова

Призы победителям вручили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава Центрального округа Сергей Канунников. Как отметил во время церемонии глава города, уже завтра в Новосибирске ударит мороз, а значит, снежные скульптуры сохранятся дольше. Работы конкурсантов планируется оставить до 24 января.

Победителя фестиваля снежной скульптуры назвали в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (справа) и главный архитектор города Александр Ложкин

В церемонии награждения также принял участие главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. Он отметил, что Центральный парк, ставший в этом году местом проведения фестиваля вместо Первомайского сквера, где прошли другие празднования в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России», может стать постоянной площадкой мероприятия.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл Фестиваль колокольных звонов в Новосибирске.

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