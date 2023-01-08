На 20 градусов ниже нормы: в Сибирь возвращаются экстремальные холода

Резкое похолодание ожидается в регионах Сибирского федерального округа после новогодних праздников – по данным Гидрометцентра России, температура воздуха на этой территории будет на 20 градусов ниже климатической нормы.

Морозы затронут Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информагентству «ТАСС». После 8 января температура воздуха в этих регионах будет снижаться до -30 градусов.

«Отклонение от нормы будет на 20 градусов», — отметил синоптик.

Экстремальные холода в ближайшие дни наступят также в Приволжском и Уральском федеральных округах, где температура воздуха будет достигать -36…-43 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирской области на смену плюсовой температуре, которую фиксируют в воскресенье, 8 января, в понедельник, 9 января, придут морозы до -21 градуса днём и до -27 градусов ночью. Согласно долгосрочному прогнозу, холода в регионе продлятся до пятницы, 13 января. При этом минимальная температура воздуха составит -32 градуса.

Напомним, что ранее экстремальные холода в Сибири ожидали в ноябре 2022 года.