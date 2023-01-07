Для строительства автодорог в новом микрорайоне Новосибирска заказывают проектную документацию

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило тендер на разработку проектной и рабочей документации для строительства внутриквартальных автомобильных дорог в микрорайоне Клюквенный в Калининском районе Новосибирска.

АО «АРЖС» объявило конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Внутриквартальные автомобильные дороги микрорайона Клюквенный в Калининском районе г. Новосибирска». Заявки принимаются до 20 января (первая часть) и 24 января (вторая часть заявок). Начальная (максимальная) цена договора – 32 032 350,00 рублей. «Срок окончания выполнения работ определяется по результатам конкурса. Предельный максимальный срок выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации (стадия «П»), с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработки рабочей документации (стадия Р) – в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня заключения договора. Подрядчик обязан передать заказчику проектную документацию (стадия «П»), разработанную в соответствии с требованиями, указанными в техническом здании, не позднее 01.06.2023», – говорится в документах к конкурсу.

Напомним, в Новосибирске до 2033 года планируют возвести новый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. На территории общей площадью 207 га построят один миллион квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и поликлинику. Реализовать проект поручено АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Агентство уже подписало договоры с РЭС, Сибирской генерирующей компанией и Горводоканалом на техприсоединение.