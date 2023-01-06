На очередном полугодовом конгрессе Международная федерация хоккея на льду (IIHF) может принять решение о проведении следующего молодежного чемпионата мира в Новосибирске.

«Могли ли мы сыграть в Новосибирске, обеспечив безопасность болельщиков, игроков и персонала? Было ли это возможно? Это было невозможно, — сообщил после завершения молодежного чемпионата в Канаде глава IIHF Люк Тардиф. — Конгресс на следующем встрече решит, возможно ли вновь организовать проведение турнира в Новосибирске».

Напомним, что мировое первенство по хоккею среди молодежных команд в 2023 году должно было пройти в Новосибирске и Омске, но в апреле 2022 года было перенесено в Канаду. В сентябре 2022 года следующий конгресс IIHF рассматривал вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные соревнования, но решение тогда принято не было, а российские представители в конгрессе не участвовали. Хотя Павел Буре, российский представитель в совете IIHF, до сих пор продолжает свою работу.

На текущий момент местом проведения МЧМ-2024 в расписании событий IIHF обозначен шведский Гетеборг.

Помимо внешнеполитических сложностей, трудности в проведении чемпионата в Новосибирске включают в себя срывы сроков введения спортивных объектов, в том числе ЛДС, на котором должны пройти основные матчи.

Накануне молодежный чемпионат мира по хоккею завершился победой сборной Канады, обыгравшей чешскую команду со счетом 3:2 и таким образом завоевавшей девятнадцатую победу в истории чемпионатов.