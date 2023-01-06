Представители региональных деловых и властных кругов поделились с «Континентом Сибирь» своим мнением относительно итогов уходящего года и наиболее запоминающихся событий, а также рассказали о своих ожиданиях от 2023 года.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

– 2022 год был ярким и очень непростым. Наша страна переживает особенный период – нарушен миропорядок, царивший долгие годы, и всем нам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот год стал переломным во многих сферах нашей жизни, поворотной точкой на пути развития России. Несомненно, он станет важной вехой в истории нашей страны, нашего города!

Тот задел, который был наработан за предыдущие годы, позволил нам справиться со многими трудностями. Мы не отказались от взятых на себя обязательств, продолжали реализацию крупных проектов в сфере строительства, транспорта, благоустройства городских территорий.

Знаковым событием уходящего года, которое сплотило городское сообщество, сделало нас увереннее и сильнее, стала установка стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Двухлетняя работа по подготовке памятного знака завершилась грандиозным открытием, в котором приняли участие ветераны, жители города и представители трудовых династий – продолжатели славных созидательных традиций.

Одной из главных задач уходящего года стало завершение строительства станции метро «Спортивная», а также крупного природного парка «Арена», который изменил облик прибрежной зоны Оби. Уверен, эта территория, которую мы намерены развивать и дальше, станет центром притяжения горожан и гостей Новосибирска.

В нашем городе не снижаются темпы жилищного строительства, что говорит об экономической стабильности Новосибирска. По итогам 2022 года будет введено более 1,2 миллиона квадратных метров жилья – около 12 тысяч квартир. Также в городе продолжалось строительство социальных объектов – школ и детских садов. К 1 сентября уходящего года мы открыли две новые школы: № 219 в Калининском районе и гимназию № 3 в Академгородке. Капитально отремонтировали здание школы № 167.

Сейчас продолжается строительство школы № 220 в микрорайоне «Европейский берег» и нового здания школы № 54 в Центральном районе Новосибирска. Кроме того, приступили к возведению здания с бассейном для лицея № 185 в Октябрьском районе.

Все эти достижения стали возможны благодаря трудолюбию новосибирцев, их умению объединяться для решения общих и важных для города и страны задач!

Владимир Карпов, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области, секретарь местного обкома партии:

– 2022 год был напряженным для представителей властных кругов Новосибирской области. Я принимал участие в большом количестве созывов Заксобрания региона, но давно не наблюдал такого подхода к бюджету области, как в 2022 году – с точки зрения консультаций с фракциями и персонально с депутатами.

Исключительная интенсивность таких консультаций принесла свои плоды. Были найдены сбалансированные решения в этих 374 поправках. В конечном счете задача была достигнута, несмотря на все домыслы, которые иногда звучат в отношении депутатов, особенно оппозиционных фракций. Все фракции этого созыва понимают необходимость принятия бюджета, и фактически политическая борьба ведется вокруг интересов той или иной партии или депутатов. Баланс между интересами находится, как показывает принятый бюджет на 2023 год и последующие годы.

Пожалуй, само принятие бюджета затмило даже то, что в 2022 году исключительной жесткости достигло обсуждение строительства 7 поликлиник в комитетах, рабочих группах и круглых столах. Это связано, прежде всего, с тем, что партнер по ГЧП (ГК «ВИС» – «КС») создал все условия, чтобы оно именно таким и было. Вадим Агеенко совершенно правильно на всех подобного рода обсуждениях задавал вопрос: «Хотя бы одну поликлинику введите и покажите — вот мы это сделали».

Строительство школ по концессионному соглашению – чрезвычайно важный и острый вопрос для нашей области. Удивительно, что эта схема не работает сегодня. Готовясь к празднованию столетия СССР, я перечитывал обсуждение заключения концессий с подрядными фирмами, которые представляли государства, некогда воевавшие с советской Россией. Советская власть не просто нашла партнеров – подрядчики еще и выполнили свое обязательство перед страной в части заключенных концессионных соглашений. Это произошло потому, что власть этого жестко добивалась и в конце концов добилась. Сегодня мы этого не имеем. Это совершенно тяжелый момент, с которого начнется 2023 год. Никуда от этого не уйти.

Еще одно важное обстоятельство – это то, что несомненно, при любом развитии событий, в 2023 году состоятся выборы губернатора Новосибирской области. В этой связи 2023 год стартует с обсуждения и консультаций по теме предстоящих выборов и вопроса, как в нем принимать участие. КПРФ пропускало выборы, но пропускало эти выборы, на мой взгляд, политически грамотно, завоевывая соответствующие нужные позиции в городе Новосибирске и не утрачивая их. Я понимаю, что это тот уровень, которого мы достигли. Его упускать нельзя, а надо аккумулировать силы для более высокого уровня. Для нас будет главным вопрос: «А накопили ли мы такие силы или нет?». Это большой вопрос, и во внутрипартийной среде мы будем его очень активно обсуждать.

Пожалуй, это основные центры политической борьбы и в 2022 году, и в наступившем 2023 году.

Светлана Каверзина, депутат Совета депутатов Новосибирска, член «Коалиции Новосибирск — 2020»:

– Самое главное достижение этого года, на мой взгляд, это то, что городской бюджет не свалился в штопор, хотя такие опасения были. В основном благодаря трансферам из вышестоящих уровней. Первый квартал город вообще шел с очень хорошим опережением плана, это дало задел всему году. К концу 2022 года поступления в бюджет вызывали уже опасения, но на 2023 год заложили оптимистичные, на мой взгляд, цифры.

В 2022 году, когда начали применять метод альтернативных котельных, удалось отремонтировать много труб. Но надо ещё намного больше. Изношенная инфраструктура — это проблема ближайшего времени. И не только теплотрассы, но и канализация, и электросети и т.д. Начали серьезно относиться к ремонту трамвайных путей. Заложили средства в бюджет. В 2023 году году ремонтируем пути на ул. Сибиряков-гвардейцев. Уже и новые рельсы закупили.

Ну а надежда у меня одна — пусть 2023 год станет годом мира.

Александр Зырянов, гендиректор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области:

– Год прошел под знаком специальной военной операции, и я, как руководителя АИР, отметил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, наша экономика выстояла. Притом экономика выстояла к удивлению как западных экономистов и теоретиков, так и для многих внутри России. Это показывает, что мы не настолько слабы экономически, как многие могут представить.

И, конечно же, хотелось бы в новом году, чтобы было меньше невзгод и проблем у людей и страны, чтобы появилось больше светлых надежд и планов. Я хочу, чтобы мы наконец-то поверили, поняли бы наконец-то по-настоящему, что мы великая страна, и можем сами себя всем обеспечивать, решать сами свои проблемы.

Хочется, чтобы не только конкретные люди, а вся страна объединилась в поддержке наших ребят. Необходимо, чтобы все больше чиновников связывало свою жизнь, свое служение с Родиной, а не заграницей. Чтобы они меньше смотрели на Запад и больше верили в себя, а также помогали бы предпринимателям, простым людям действительно делать страну еще сильнее, еще лучше. Чтобы у населения было больше перспектив, и чтобы молодежь не уезжала. Чтобы, наоборот, ей было бы интересно жить и работать в нашей стране.

К нам в АИР сейчас приходит даже больше компаний, что показывает, что предприниматели, во многом благодаря санкционному давлению, политике Запада, стали вкладывать деньги и силу в свою страну. И хотелось бы, чтобы Новосибирская область и Новосибирск преображались. Особенно город. Я считаю, что город у нас не отвечает ожиданиям жителей, управление городом не соответствует обществу и Новосибирску. Город современнее, люди современнее, чем нынешнее управление, и с этим, на мой взгляд, необходимо что-то делать в новом году.

Андрей Колмаков, заместитель генерального директора — директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК):

– Для нашей компании и в целом городской энергетики значимым событием стало вхождение Новосибирска в ценовую зону, что дало возможность начать инвестпрограмму в теплосетевом хозяйстве. Из негативных, но, увы, предсказуемых событий — дефекты на теплосетях. Для их устранения направлены все необходимые силы и ресурсы СГК.

Работы по модернизации 12,5 км тепломагистралей, проведенные в 2022 году, позволили нам уменьшить объем собственных теплотрасс в критичном состоянии на 14%. В модернизацию теплосетей в первый год вложено порядка 1,7 млрд рублей. Еще около 4 млрд рублей направили в 2022 году на ремонт и модернизацию пяти тепловых электростанций региона.

В 2023 году на ТЭЦ-3 начнем работы в рамках федеральной программы комплексной модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Модернизацию планируется завершить в течение трех лет.

Также в начале наступившего года планируется завершение всех процедур по подписанию концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных.

Эдуард Коложвари, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), начальник управления дополнительного образования НГУЭУ:

– 2022-ой год был для всей нашей страны чрезвычайно динамичным и драматичным. Мы внезапно ощутили хрупкость всего, что нас окружает, да и самой жизни. Тем не менее, на мой взгляд, перед лицом серьезных вызовов, общество стало монолитнее, морально крепче и здоровее. Девизом года назвал бы фразу: «Надо, так надо!».

Страна стала больше на 4 региона, население прибавилось на 6 миллионов человек, несмотря на огромные внешние ограничения, должна стать больше и наша экономика.

Чувствую здоровый настрой бизнес-сообществ региона на продуктивную и интенсивную работу. От бизнеса возрастает запрос на сквозные цифровые компетенции, умное управление, управление по данным. Бизнес, наконец-то, начинает ценить человеческий капитал и стремиться к его развитию.

Относительно университета хотелось бы сказать, что мы много сил вкладываем в развитие системы непрерывного образования. В этом году появились заслуженные оценки федерального уровня: наша Высшая школа бизнеса НГУЭУ вошла в топ-6 «Народного рейтинга российских бизнес-школ», от Палаты налоговых консультантов мы получили «Хрустальный налоговый кодекс», мы стали опорным вузом по реализации проекта трансформации гуманитарного образования «ДНК России».

Искренне верю, что 2023-ий год будет годом ярких и красивых побед во многих сферах и аренах!

Анна Сидевич, директор одноимённой кейтеринговой компании:

– В конце 2021 года мы никаких прогнозов на наступающий 2022 год не строили. Из-за ковидных ограничений ясности в планах совсем не было. Полагали, что будем действовать по ситуации.

Но в целом, мы 2022 год отработали, несмотря на все потрясения, достаточно хорошо. Создали собственное производство в московском филиале. Прибавляется количество заказов в столице России, появилось и больше заказов в Новосибирске. Мы фиксируем в каких-то месяцах прирост, в каких-то упадок в объемах заявок, но, по факту прошедшего 2022 года, мы наблюдаем положительную динамику развития бизнеса. Поэтому в плане работы 2022 год отмечу как достаточно успешный.

Эти результаты дались нам очень непросто. В связи с событиями начала года, в Москве все крупные и международные компании отменили праздники в честь 23 февраля, к 8 марта. Потом многие вообще закрылись и ушли с российского рынка. В Новосибирске была более спокойная ситуация по заказам в кейтеринге, нежели в Москве. Там рынок намного резче и острее реагирует на потрясения.

Постепенно в течение года ситуация с заказами в кейтеринге стабилизировалась. Но запросы уже шли совсем другие: скромнее по масштабам, выросла доля частных клиентов в общем обороте. В сентябре опять все запросы замерли, крупные компании отменили корпоративы. Людям какое-то время было не до кейтеринга. Поэтому, как только это произошло, я сразу же полетела в Новосибирск, и мы с моим партнером приняли стратегически важные решения. Варианта было два: минимизировать все расходы и приостановить платежи (как мы это сделали в апреле 2020 года в период жесткого локдауна), или продолжать работать в обычном режиме и смотреть на развитие ситуации. Мы решили все-таки продолжить работу.

Дальше ситуация не то, чтобы нормализовалась, но она немного стабилизировалась. Наш прогноз на конец года был следующим: декабрь 2022 года ожидали таким же, как декабрь 2020 года. Предполагали, что люди будут отмечать Новый год, но в офисах и небольшими компаниями. В принципе так оно и получилось. Мы нормально отработали декабрь — как в Новосибирске, так и в Москве. Были некрупные заказы, немасштабные, но тем не менее были. Такой итог 2022 года.

От 2023 года мы ничего не ожидаем. Мы будем работать, жить. Будем стараться сделать все от нас зависящее и возможное. Мы сейчас просто живем. Стараемся не поддаваться панике и унынию.

Даниил Беленко, основатель ГК MS (прокатная компания «МастерСаунд» и хобби-студия «Volna»):

– Прошлый год для меня стал как бушующее море. То волны пандемии, с уже понятными циклами в 2-3 месяца, то боковой ураган СВО, который полностью изменил курс. Существование в современных реалиях бизнеса развлекательных услуг — это отсутствие долгосрочной стратегии. Стратегия должна быть направлена на регулярные изменения с постоянно меняющимися циклами.

Что запомнилось: для малого бизнеса в сфере услуг B2C — это уход с рынка привлечения клиентов международных соцсетей. Попытки перестроится на российские, в итоге — откат на 3-5 лет назад и использование старых работающих технологий. Для сегмента B2B — это максимальная лояльность и всяческие уступки и по сервису, и по ценовой политике.

В команде для меня было важным обеспечить максимальный уровень психологической безопасности и предсказуемую стабильность. Было важно донести, что каждый переживает за каждого и что компания приложит все усилия для защиты всех членов команды. Любой рост происходит изнутри себя, изнутри компании. Мы начали долгожданную перестройку внутренних бизнес-процессов. Надеюсь, что эта работа продолжится, несмотря на ожидаемый рост заказов в наших сегментах досуга, развлечений и бизнес событий.

Антон Саламахин, основатель и генеральный продюсер компании Livecam.media:

– 2022-ой год был не простой, но, что странно, для нас более чем успешен. Несмотря на все события в мире, удалось не только удержаться в балансе, но и в целом прирасти. И финансово, и в команде, и в проектах.

В первую очередь, мы расширили географию работ. Сделали ряд медийных проектов в Казани, Москве, в регионах Сибири, открывали горнолыжный сезон в Шерегеше, нашим ЗD-фильмом открывали «Технопром 2022» и много чего ещё. Все эти проекты были связаны со съемками, прямыми эфирами и техническим обеспечением.

Было большое количество звездных проектов. Одно из самых ярких — это уникальное интервью великого композитора Эдуарда Артемьева. Этот проект мы делали совместно с театральной компаниией «Гамма» во главе с генеральным продюсером Анастасией Журавлевой. Эдуард Артемьев ушёл из жизни 29 декабря 2022 года, и это большое интервью стало для него последним, а для всех нас историческим и уникальным. Скоро оно выйдет в свет.

Планы на 2023 год наполеоновские: двигаться вперёд, увеличивать объёмы работ, повысить техническую базу ещё выше. А также развить ещё два новый направления в компании.

Для предпринимателей, я думаю, что 2023 год будет интересным. Мы поняли, что можем делать очень многое сами, если сильно захотим. От лимонада до автомобилей. Мы живем в интересное время, может даже не простое, но на то он предприниматель, чтобы адаптироваться под разные условия жизни. Всем желаю прорывных проектов!

Анна Игнатова, руководитель маркетингового агентства Decision:

– Прошлый год был проверкой нервной системы любого человека, мы столкнулись с такими ситуациями и поведением людей, что это закалило нас и наш подход ко всему. Хочешь увидеть человека на самом деле — стрессовые ситуации оголяют все.

На следящий год я возлагаю надежду, что мы все станет сильней и добрей друг к другу. Каждый из нас может отвечать только за себя, свои дела и свои поступки. Только так мир станет лучше.

Мы рассчитываем, что 2023-ий год будет не менее насыщенным, но более положительным на события.

Игорь Соловьев, директор туристической компании «Центральное Бюро путешествий», член Новосибирской ассоциации туристических организаций («НАТО»):

– 2022 год для российского туризма прошел под знаком СВО. К сожалению, выдохнуть после окончания пандемии, в отличие от всего остального мира, не получилось…

Что мы имеем в сухом остатке? Самое главное ограничение — это ограничение зарубежной маршрутной программы российских авиакомпаний. Количество доступных направлений сократилось в разы. Как следствие, в полном соответствии с законами рынка, во столько же выросла цена на авиабилеты.

Например, билеты на рейс Новосибирск-Дубай-Новосибирск сейчас стоят в районе 100 тысяч рублей. Еще пару лет назад их можно было найти за 20 тысяч рублей. Это же касается и суперпрпулярного у новосибирцев Таиланда, а также ряда других направлений. Но в нынешней ситуации мы рады, что самолеты вообще хоть куда-то летают. И хоть Европа на прямых рейсах для нас закрыта, через хабы в Стамбуле и в Дубае, при желании, можно попасть куда угодно.

Несмотря на различные ограничения, зарубежные посольства визы россиянам выдавать не перестали! Конечно, увеличилась их стоимость, сократилась средняя продолжительность разрешенного пребывания и увеличилось время ожидания. Но, в целом, все не так плохо. Стоимость отелей выросла на уровне инфляции. Но главный вопрос здесь в возможности оплаты зарубежных средств размещения российскими гражданами. Напоминаю, что российскими картами VISA и Mastercard сделать это теперь нельзя. Поэтому, кто привык путешествовать самостоятельно, должны обзавестись банковскими картами, выпущенными в других странах. Либо воспользоваться для оплаты услугами турфирм, с этим никаких проблем нет.

Ушел с российского рынка главный мировой агрегатор бронирования гостиничных услуг — Booking.com. Но свято место пусто не бывает — его место заняли российские аналоги. Здесь мы тоже перекрутились. В довершение всего, в результате правительственных «перестроек» перестал существовать профильный орган управления российским туризмом — Ростуризм. Его функции переданы в министерство экономического развития РФ. Как бы не оценивать этот факт, нельзя не признать, что для полноценного вхождения в курс дела, новым департаментам и новым ответственным чиновникам потребуется время.

Из хороших новостей, это, конечно, шанс для развития внутреннего туризма. И здесь, действительно, виден рост. Появляются новые российские маршруты, строятся гостиницы, кемпинги и турбазы. А такое новомодное средство размещения, как глэмпинги, вообще переживает взрывной рост. Главное, чтобы все-таки цены в них оставались доступными для российских граждан. А для этого нужна либо конкуренция со стороны зарубежных курортов, либо дотационная поддержка государства в части субсидирования стоимости внутренних перелетов по РФ. А лучше и то, и другое! В целом, туристическая отрасль глядит в будущее с надеждой. Пока открыты границы, у туризма есть шанс.