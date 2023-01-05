В Новосибирске проходит фестиваль снежной скульптуры (фото)

В новосибирском Центральном парке проходит XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Авторов лучших работ наградят перед завершением праздничных выходных, а сами творения оставят до конца января.

Традиционный фестиваль стартовал накануне. За звание лучших скульпторов борются 12 команд из Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи, Новороссийска, а также Казахстана и новосибирского Купино. Они представят свои творения на тему «Вся Россия в моём городе», сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Отдельное творческое состязание организовано для школьных команд, их тоже 12. Для работы участникам фестиваля предоставили снежные блоки 2,5 на 2,5 м и высотой 3 м, а юным конкурсантам – блоки чуть меньшего размера.

Победитель получит кубок мэра Новосибирска. Итоги подведут 8 января, торжественная церемония пройдёт в Центральном парке в 14:00. Жюри оценит технику выполнения, оригинальность, выразительность, актуальность и раскрытие заданной темы. Снежные фигуры оставят до 24 января.

Напомним, что в этом году Новосибирск проводит новогодние празднования в статусе «новогодней столицы России», и фестиваль снежной скульптуры стал частью соответствующей обширной программы.

Ранее также сообщалось о том, как в Новосибирске прошёл массовый новогодний хоровод под песни народов мира.