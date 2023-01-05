Задержанному замглавы района Новосибирской области избрали меру пресечения

Заместитель главы Краснозёрского района Новосибирской области Сергей Блинов, задержанный по делу о превышении должностных полномочий 3 января, заключён под стражу до марта. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Новосибирской области поддержала ходатайство следователя о заключении заместителя главы Краснозёрского района региона Сергея Блинова под стражу.

«И.о. главы Краснозёрского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 дней, до 28 февраля 2023», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, что Сергей Блинов был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий 3 января. По версии следствия, минувшим летом он приобрёл дом для малообеспеченных семей стоимостью 5,7 млн руб. Чиновник передал строение одной из таких семей без проведения предварительной экспертизы, жильё оказалось аварийным.

На состояние дома жильцы пожаловались в правоохранительные органы в декабре. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, совершить незаконную закупку чиновника убедил работник местной администрации.

По данным сайта администрации Краснозёрского района Новосибирской области, в зоне ответственности Сергея Блинова находятся вопросы строительства, экологии, коммунального и дорожного хозяйства.