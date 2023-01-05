В Новосибирске ищут новых арендаторов для закрывшегося в январе автокомплекса

«Домклик» и «ЦИАН» разместили объявления о поиске арендаторов для автокомплекса на проспекте Энергетиков в Новосибирске, где до 1 января 2023 года размещались дилерские центры Audi, Skoda, Hyundai, Suzuki. Московская группа компаний «Автомир», которая являлась арендатором этих площадей на протяжении более 15 лет, провела релокацию этих брендов, и теперь они располагаются на Петухова.

Автокомплекс на проспекте Энергетиков был построен группой компаний «Трансервис» Александра Бойко. До 2007 года она самостоятельно занималась автодилерским бизнесом и продавала с этой площадки автомобили CHERY и Citroen. В 2007 году «Трансервис» продал автодилерский бизнес московской группе компаний «Автомир». В разное время на площадке располагались салоны марок Renault, Hyundai, Suzuki, Ford, Fiat, SsangYong, Toyota, Skoda, Audi. Летом 2022 года ГК «Автомир» приняла решение о непродлении договора аренды автокомплекса на проспекте Энергетиков. Отныне бренды, которые ранее располагались на этой площадке (Hyundai, Suzuki, Audi, Skoda), находятся в автокомплексе на Петухова. «Группа компаний «Автомир» хочет максимально эффективно использовать имеющиеся в Новосибирске локации. Я бы тоже в первую очередь концентрировался на собственных площадях и отказывался бы от аренды», – поддерживает решение компании экс-глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), член совета директоров Fresh Auto Олег Мосеев.

По наблюдениям корреспондента «Континента Сибирь», пока в автокомплексе на проспекте Энергетиков не появились новые арендаторы. Об этом свидетельствует также наличие объявлений, размещенных на сайте ЦИАН и «Домклик».

В частности за 4 497 460 рублей в месяц предлагается аренда трехэтажного здания бывшего дилерского центра Hyundai-Suzuki с наземной парковкой и эксплуатируемой крышей (для организации открытой стоянки автомобилей) общей площадью 6 119 кв.м. В объявлении говорится о возможности аренды пяти разных помещений, включая офисную часть общей площадью 430 кв.м. При этом, собственник ссылается на возможность перепланировки, а также предоставление арендных каникул.

Отдельно осуществляется поиск арендаторов для бывших дилерских центров Audi (663 кв.м.) и Skoda (750 кв.м.). “Возможные виды использования: торгово-выставочный зал с офисом и складом компании, выставочный зал — шоу-рум для продажи авто/мото-техники со станцией технического обслуживания, склад и офис транспортно-логистической компании (склад и пункт выдачи)”, – говорится в объявлении. Заявленная стоимость аренды бывшего дилерского центра Audi составляет 795 600 рублей в месяц, бывшего дилерского центра Skoda – 900 000 рублей в месяц.

Напомним, что ранее в интервью «Континенту Сибирь» руководство российского дистрибьютора Suzuki отмечало, что компании не очень нравится автокомплекс на Энергетиков, «где этажи «нанизаны» друг на друга, как шашлык». Но несмотря на все недостатки здания, его местоположение дистрибьютор оценивал как «стратегически очень правильное».

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