К юбилею Новосибирска снимут серию мини-фильмов

Серию мини-фильмов к юбилею Новосибирска планирует снять «Сибирь-Хоккайдо». В производстве будет задействован фотограф-высотник Вадим Махоров.

Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» к 130-летию Новосибирска в 2023 году планирует снять серию презентационных мини-фильмов о Новосибирске.

«Мы хотели, чтобы создавался видеоконтент про Новосибирск хорошего качества. Мы договорились с фотографом-высотником Вадимом Махоровым, который занимается съемками города с высоты и побывал в разных странах мира. Мы его привлекли с планированию такой истории про Новосибирск. Мы приурочили проект к 130-летию города — это было бы неплохим подарком для города», — рассказали в центре ТАСС.

В планах «Сибирь-Хоккайдо» снять 8 мини-фильмов. Все они будут затрагивать значимые места и события, связанным с городом, покажут место Новосибирска в региональной истории России. Так, часть материала будет посвящена Новосибирскому театру оперы и балета (НОВАТ) и акции «Тотальный диктант», зарожденной в стенах гуманитарного факультета НГУ.

Средства на съемку выделят в виде грантовой поддержки, в том числе из фонда культурных инициатив президента.

Напомним, что ранее сотни гостей и жителей Новосибирска собрались в огромный хоровод. Корреспондент «Континента Сибирь» показала, как прошло мероприятие.