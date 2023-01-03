Несколько сотен новосибирцев отметили хороводом наступление Нового 2023-го года. Местом массового гуляния стал городской парк «Березовая роща». Корреспондент «Континента Сибирь» попробовал присоединиться к танцующим и снял всё на видео.

Парк «Березовая роща» стал основным местом праздничных новогодних гуляний 3 января в Новосибирске. Здесь горожане организовали огромных хоровод под песни народов мира. Массовое гуляние проходило под предводительством главного героя праздника — Деда Мороза.

Также в парке можно было покататься на оленьей упряжке, аттракционах и перекусить хот-догом или блинами в организованных здесь же закусочных.

Сегодня же праздничные гуляния прошли и на площади Пименова, у ГПНТБ, где перед новосибирцами выступали народные коллективы. Лучшим развлечением для малышей здесь стало катание с ледяных горок.

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Несмотря на хмурую погоду и отсутствие солнца, зажигательные ритмы и свежий воздух подняли настроение новосибирцам, которые с удовольствием приняли участие в новогоднем хороводе. По подсчетам нашего корреспондента, хоровод в парке «Берёзовая роща» собрал несколько сотен танцующих.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» публиковал полную программу праздничных новогодних мероприятий в Новосибирске.