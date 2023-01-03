Хакер из Новосибирска взломал сайт госорганизации

Компьютерный взломщик из Новосибирска получил доступ к секретной информации министерства образования Ставропольского края. Данные мужчина планировал продать геймерам.

Управление ФСБ по Новосибирской области вычислило хакера, взломавшего сайт госорганизации — минобра Ставрополья. Мужчина планировал получить почтовые адреса и пароли с целью их дальнейшей перепродажи для регистрации ложных аккаунтов на игровых платформах, — сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Уточняется, что житель Новосибирска Даниил Ф., находясь в Бурятии, подключился к своему домашнему компьютеру, откуда и запустил сканер веб-уязвимостей. Его мишенью стал официальный сайт министерства образования Ставропольского края.

На взломщика было заведено уголовное дело. Хакер признал вину и в качестве извинения перевел пожертвование в 2000 рублей благотворительному фонду Константина Хабенского. Новосибирский суд это учёл и смягчил наказание до штрафа в 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее региональный СК ходатайствовал о передаче из МВД в своё ведение материалов дела о пожаре после запуска фейерверков в Новосибирске.